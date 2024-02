Schleiz/Berlin. Neuer Landrat im Saale-Orla-Kreis sorgt mit Asylbewerber-Arbeitspflicht für bundesweites Echo.

Er ist noch nicht mal einen Monat im Amt, doch der Rummel um seine Person ist so groß, wie wohl noch nie um einen Politiker aus dem Saale-Orla-Kreis. Seit Christian Herrgott (CDU) in der vergangenen Woche bei Markus Lanz darüber gesprochen hat, dass in seinem Landkreis Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerbergesetz geschaffen werden, stehen die Telefone im Landratsamt nicht mehr still.