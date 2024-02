Bahnbrückensanierung und -erweiterung in der Geraer Straße irgendwann zu DDR-Zeiten: Detailreiche Alltagsbilder wie dieses gehören zu den stärksten Motiven in der neuen Triptiser Sonderausstellung, die an den einstigen Stadtfotografen Rudi Brömel (1921-1990) erinnert. © OTZ | Rudi Brömel / Sammlung der Stadt Triptis