Krölpa/Peuschen/Ranis. Drei Veranstaltungstipps für den Monat März

Torhäuser von Burgen im Fokus einer Tagung in Ranis

„Torhäuser auf Burgen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Entstehung, Gestalt und Funktion“ lautet das Thema einer wissenschaftlichen Tagung, zu welcher am 22. März auf Burg Ranis eingeladen wird. Referiert und diskutiert wird an dem Freitag in der Breitenbuchhalle, und zwar von 9.30 bis 17.30 Uhr. Burg Ranis steht im Mittelpunkt gleich dreier Vorträge. So wird über den aktuellen Forschungsstand zur Baugeschichte der Anlage, über archäologische Grabungen und zum Torhaus der Burg berichtet. Veranstalter sind die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. „Anlass für die Tagung sind bauhistorische und restauratorische Forschungen in Vorbereitung der beginnenden Sanierung des Torhauses auf Burg Ranis, das seine Ursprünge in sichernden Funktionen hat und später zusätzlich repräsentative Wohnfunktionen übernahm“, heißt es vorab. Es ist eine Anmeldung erforderlich, die bis 13. März im Internet unter www.thueringerschloesser.de oder per Mail an veranstaltungen@thueringerschloesser.de vorgenommen werden kann. mko

Benjamin Schmidt liest im Kulturhaus Peuschen

Wer den 1989 in Pößneck geborenen, aus Krölpa stammenden und seit 2010 in Berlin lebenden Schriftsteller Benjamin Schmidt aus seiner Lyrik und Prosa lesen hören wollte, musste zuletzt nach Hamburg oder ins Ruhrgebiet fahren. In diese Reihe fügt sich nun Peuschen ein. Im Kulturhaus der Gemeinde stellt er sich am 11. März vor. Die Lesung an dem Montag beginnt um 14.30 Uhr. Ein bestimmtes Programm ist nicht angekündigt, es ist aber anzunehmen, dass Benjamin Schmidt unter anderem auf sein jüngstes Buch „Das mit der Liebe tut mir leid“ (Edition Outbird Gera, 2023) eingehen wird. Es wird um eine Anmeldung im veranstaltenden Freizeitzentrum Pößneck unter Telefon 03647/414577 oder per Mail an info@fzz-poessneck.de gebeten. mko

Ein Abend über den Wald in der Pinsenberghalle Krölpa

„Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ heißt das 2021 erschienene, vieldiskutierte und mittlerweile in dritter Auflage vorliegende Buch des thüringischen Schriftstellers und Kulturjournalisten Frank Quilitzsch aus dem Verlag Tasten & Typen Bad Tabarz. Am 8. März stellt er es nun in der Pinsenberghalle Krölpa vor und Beginn am Freitag der nächsten Woche ist um 19 Uhr. Sogar aus den Reihen der Förster hört man nur Gutes, hat sich doch Frank Quilitzsch viel Zeit für deren Arbeit und Gedanken genommen. Zur Lesung lädt der Lese-Zeichen e. V. ein und Vorverkaufskarten für den bestimmt kurzweiligen Abend gibt es in der Krölpaer Gemeindeverwaltung und der Pößnecker Buchhaltung Am Markt. mko