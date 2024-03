Pößneck. In Pößneck alte Zeiten vergegenwärtigen und die noch junge Schaudruckderei kennenlernen

Zu einem Druckerstammtisch wird am 14. März in die Schaudruckerei des Freundeskreises Druckindustrie im Pößneck attraktiver e. V. eingeladen. Beginn im Pößnecker Bilkenkeller ist an dem Donnerstag ab 18 Uhr.

An diesem Abend soll sich alles um die Geschichte des Buchdrucks in Pößneck drehen, teilt der Freundeskreis-Leiter Wolfgang Lutz mit. „Aus diesem Grund sind ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus dem damaligen Heinz-Kapelle-Werk oder dem Karl-Marx-Werk, aber auch Freunde und Interessenten an der langjährigen Geschichte der Pößnecker Druckindustrie willkommen“

Wer die Schaudruckerei noch nicht kenne, könne sie mit dem besonderen Reiz des Gedankenaustauschs unter Fachfrauen und -männern besichtigen. Auch spontane Führungen seien möglich.

Vielzahl historischer Bilder

„Interessierte erwartet eine Vielzahl historischer Bilder aus dem Heinz-Kapelle-Werk und dem Karl-Marx-Werk in den Jahren 1954 bis Ende der Achtzigerjahre“, so Wolfgang Lutz. „Gleichzeitig gibt es anhand von Dokumenten, Bildern und Kurzfilmen Einblicke in die Geschichte der noch jungen Schaudruckerei. Selbstverständlich bleibt auch Zeit, um alte Erinnerungen aus den erlebten Zeiten in den Pößnecker Druckereien auszutauschen. Alle Besucher dürfen gern Bilder oder andere Erinnerungsstücke aus ihrer früheren Ausbildungs- oder Arbeitszeit im Heinz-Kapelle-Werk beziehungsweise dem Karl-Marx-Werk mitbringen.“ Die „Offsetter“ übernehmen die musikalische Umrahmung.

Alte Bleilettern in ihren Originalschubfächern von anno dazumal. © OTZ | Marius Koity

Die Schaudruckerei wurde am 2. September 2021 eröffnet. Zuvor hatte der Freundeskreis Druckindustrie im Gewölbekeller der Stadtbibliothek die Bestandteile der ehemaligen Berggold-Werksdruckerei sowie andere Maschinen und Geräte wieder in ein funktionsfähiges Ganzes verwandelt. Das sehenswerte Ergebnis Tausender Arbeitsstunden können Interessierte aller Generationen nun in aller Ruhe zu den regelmäßigen Öffnungen und wie nun bei besonderen Gelegenheiten besichtigen.

Der Freundeskreis bittet die Interessierten aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung bis Donnerstag, 7. März, in der Tourist-Information Pößneck, Telefon 03647/412295. mko