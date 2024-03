Yuliia Baidala lebte vor dem russischen Angriffskrieg in der nordukrainischen Stadt Tschernihiw mit ihrer Tochter Anastasiia. Nach der Flucht leben beide seit zwei Jahren in Pößneck. Sie ist Biologielehrerin, arbeitet seither in der Integrationshilfe und seit Kurzem als Erziehungsassistentin im Awo-Kindergarten Wirbelwind. © Funke | Marcus Cislak