Pößneck/Neustadt/Saalfeld. Veranstaltungstipps für Jung und Alt aus dem Orlatal

„Bücherbabys“ in der Stadtbibliothek Neustadt

Erstmals trafen sich am Mittwoch, 6. März, die „Bücherbabys“ in der Stadtbibliothek Neustadt. Max und Mama Franziska Weiße nahmen das neue Angebot gern wahr und lernten gemeinsam neue kleine Fingerspiele und Krabbellieder kennen. Natürlich wurden mit Begeisterung auch neue Bilderbücher angeschaut. Ziel der neuen Veranstaltungsreige ist die frühkindliche Sprachförderung. Eltern mit Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und drei Jahren sind am 4. April, 9.30 Uhr, wieder zu diesem etwas anderen Babytreff willkommen. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek@neustadtanderorla.de oder unter Telefon 036481/22901 gebeten.

Ein Abend mit dem wohl meistzitierten Werk der deutschen Literatur in Pößneck

In der Ortsvereinigung Pößneck ist am Donnerstag, 21. März, der Präsident der Goethe-Gesellschaft Weimar, Stefan Matuschek, zu Gast. Der Professor am Institut für Germanistische Literaturwissenschaft der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena wird sich in der Aula des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck beziehungsweise in einem um 19 Uhr beginnenden Vortrag dem wohl bedeutendsten und meistzitierten Werk der deutschen Literatur, Goethes „Faust“, widmen. In der Einladung zu dieser Veranstaltung heißt es: „Goethes ‚Faust‘-Drama ist einzigartig. Es ist eine Mischung der verschiedensten Theaterformen, in denen sich akademisch Gelehrtes mit populärem Spaß, derbe Possen mit Tragik, Sentimentalität mit

Philosophie und Politik verbinden. Durch die Modernisierung von Legende und Aberglauben, durch seine grotesken Kombinationen und seine Balance aus Ernst und Ironie ist es das Hauptwerk der europäischen Romantik - und schlug beim zeitgenössischen Publikum auch so ein. Es war ein literaturgeschichtliches Ereignis. Das Missverständnis begann, als man es als Nationalklassiker zu interpretieren begann.“

Der Jenaer Germanist Prof. Dr. Stefan Matuschek bei Goethe in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) in Jena. © Universität Jena | JENS MEYER

„Unternehmerfrühstück“ in Pößneck

Bei Kaffee und belegten Brötchen einen Ausblick auf die aktuellen Zins-, Konjunktur- und Währungsentwicklungen wagen: Das ist das Angebot eines „Unternehmerfrühstücks“, zu welchem die in Plauen ansässige Volksbank Vogtland-Saale-Orla und der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft (BVMW) Saale-Orla am 10. April ab 9 Uhr in den Pößnecker Bilke-Saal einladen. Im Mittelpunkt stehen ein Vortrag zu Trends unter anderem auf dem Energie- und Rohstoffmarkt sowie der lockere Gedankenaustausch mit dem Chefvolkswirt der DZ Bank, Michael Holstein. „Die Organisatoren wollen den Gästen mit Tipps bei anstehenden unternehmerischen Entscheidungen zur Seite stehen“, heißt es in der Einladung für Unternehmer und Geschäftsführer. Es ist eine Anmeldung bis spätestens 28. März unter www.vb-vso.de/unternehmerfruehstueck notwendig.

Einblicke in die Pflege an den Thüringen-Kliniken

Einblicke in die Pflege erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler im Zuge von Mini-Praktika, die die Thüringen-Kliniken in diesem Jahr am „Tag der Berufe“ sowie in den Osterferien anbieten. Willkommen sind Neuntklässler, die die Berufsbilder der Pflege erkunden und selbst auch kleine Übungen tätigen wollen. Ausschließlich am Klinikstandort Saalfeld sind die Mini-Praktika wie folgt möglich: Donnerstag, 14. März, 16 bis 18 Uhr; Mittwoch, 3. April, 9.30 bis 12 Uhr; Donnerstag, 4. April, 14.30 bis 17 Uhr. Es ist eine Anmeldung in der Unternehmenskommunikation der Thüringen-Kliniken unter Telefon 03671/541335 oder per Mail an presse@thueringen-kliniken.de erforderlich.

Integrationsturnier in Neustadt

In der Sport- und Festhalle Neustadt findet am Sonntag, 10. März, ab 10 Uhr ein „Fußballintegrationsturnier“ für Jugendliche und junge Erwachsene statt. Veranstalter ist der Landessportbund Thüringen unter der Schirmherrschaft des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Es starten acht Mannschaften aus mehreren thüringischen Städten.

Christliche Musik in Neustadt

Nach Auftaktveranstaltungen mit dem neuem Programm „Die Welt braucht Jesus“ in Pößneck-Jüdewein und Ebersdorf ist das Pößnecker Ensemble Neue Töne – Pop(ular) am Samstag, 9. März, in der Hospitalkirche in Neustadt zu erleben. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Zu hören ist ausschließlich moderne christliche Musik. Alle Texte und Kompositionen stammen von Thomas Hubich, dem Leiter des Ensembles.