Ebersdorf. Durch Sanierungsarbeiten am Kirchplatz in Ebersdorf ist die Zufahrt zur Park- und Hofgärtnerei Bräuer gesperrt. Nur hat den Betreibern das niemand vorher gesagt.

Eine Überraschung im negativen Sinne erlebten am Montagmorgen Mathias Bräuer und seine Mitarbeiter von der Park- und Hofgärtnerei Bräuer in Ebersdorf. Sie wollten wie gewohnt mit ihren Lieferfahrzeugen zur Gärtnerei, aber das war zunächst nicht möglich. Denn ein Teil des Kirchplatzes wird nun saniert. Das war auch bekannt. Nur dass plötzlich kein Zulieferweg zu Gärtnerei gewährleistet wird, eben nicht.

Eigentlich sollte in der Gärtnerei Hochbetrieb herrschen. Denn viele Kunden sind nun auf der Suche nach Pflanzen, die sie auf dem Balkon oder im Garten anpflanzen können. „Jedoch wissen sie nun gar nicht, wie sie zu uns kommen sollen“, so Mathias Bräuer. Er und sein Vater Joachim sind aufgebracht. Für sie hätte von Seiten der Stadt Saalburg-Ebersdorf mehr kommuniziert werden müssen. „Wir wollten uns im Vorfeld zu einem Gespräch treffen, aber das fand nie statt“, so Mathias Bräuer. Man hätte gemeinsam eine Lösung gefunden, aber nun fühlen sich beide im Regen stehen gelassen.

Gerätehaus bereits abgerissen

Die Sanierung des Kirchplatzes in Ebersdorf ist eines der Großprojekte der Stadt. Mit dem Abriss des alten Feuerwehr-Gerätehauses begann vor wenigen Wochen der zweite Bauabschnitt. An dessen Stelle soll ein öffentliches Toilettenhäuschen entstehen. Nun hat sich die Baustelle ausgeweitet und eine Zufahrt zur Gärtnerei ist nicht mehr ohne Weiteres für die Lieferfahrzeuge möglich.

Mathias Bräuer von der Park- und Hofgärtnerei Bräuer in Ebersdorf kritisiert die Kommunikation mit der Stadt Saalburg-Ebersdorf. © Funkemediengruppe Thüringen | Sophie Filipiak

Von Seiten der Stadt habe man am Montag keine Unterstützung erhalten, so Mathias Bräuer. Zwar habe er mit dem Bürgermeister Carsten Hahn telefoniert, aber das habe zu keinem Ergebnis geführt. Für ein Gespräch mit der OTZ stand Carsten Hahn am Montag nicht zur Verfügung.

Kurzerhand verständigte sich die Gärtnerei mit der Baufirma vor Ort und handelte einen Kompromiss aus. Die Fahrzeuge des Betriebes können die Baustelle passieren, wenn dort gerade nicht gearbeitet wird. „Das kann aber auch bedeuten, dass Mathias, wenn er von einem Markt wieder zurückkommt, 15 Minuten vor der Baustelle warten muss, den Bauzaun öffnen, hindurchfahren und den Zaun dann wieder schließen muss“, so Joachim Bräuer. Umständlich, aber machbar.

Zufahrt nur über die Schlossgasse

Für die Kundschaft steht zwar der neue Parkplatz, der im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde, zur Verfügung. Jedoch ist er vom Kirchplatz aus nicht erreichbar. Autos können nur über die schmale Schlossgasse den Parkplatz erreichen. Das Problem: Am Montag wies nur ein Schild der Gärtnerei darauf hin. „Das haben wir am Morgen aufgestellt, da die Kunden sonst nie zu uns gefunden hätten“, empört sich Joachim Bräuer. „Eigentlich hätte die Stadt schon am vergangenen Freitag entsprechende Schilder aufstellen müssen“, fügt Mathias Bräuer hinzu. Denn von der Lobensteiner Straße aus können die Autofahrer die Baustelle nicht sehen.

„Wir hatten schon ähnliche Baustellen vor der Tür und haben mit der Stadtverwaltung immer eine Lösung gefunden“, so Joachim Bräuer. „Dass es nun so laufen musste, ärgert uns sehr. Dabei hätte man eine einfache Lösung gemeinsam finden können.“