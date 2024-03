Saaldorf. Für den Bau der neuen Pfeiler musste der Pegel in der Bleilochtalsperre stark gesenkt werden. Ab wann wird wieder gestaut und gibt es Einschränkungen für den Sportbootbetrieb?

Das Bild an der Großbaustelle für die neue Stauseebrücke bei Saaldorf hat sich deutlich gewandelt. Die Pfeiler stehen. Kann jetzt mit dem ursprünglich für März vorgesehenen Stau in der Bleilochtalsperre begonnen werden? Ist der Sportbootbetrieb in der kommenden Saison uneingeschränkt möglich und wird die Fahrgastschifffahrt in diesem Jahr die Anlegestelle Harra bedienen können? Wir haben nachgefragt.

Im Juli vorigen Jahres war der offizielle Spatenstich gewesen. Zu dieser Zeit hatte bereits reger Baubetrieb geherrscht, um alle Vorbereitungen dafür zu treffen, dass über den Winter die Stützpfeiler gegossen werden können. Von beiden Uferseiten her sind zunächst mit dem Aufschütten von Dämmen Flächen geschaffen worden, auf denen Baumaschinen, Gerüste und Kräne sicher stehen konnten. Immerhin rund 65.000 Kubikmeter Material sind hierfür in den Staubereich der Talsperre geschüttet worden.

Nachdem sämtliche Pfeiler nunmehr stehen, gilt es, einen Großteil des in die Talsperre geschütteten Materials wieder herauszuholen. „Es werden zirka 35.000 Kubikmeter des eingebauten Materials wieder ausgebaut“, teilte ein Deges-Sprecher mit. Dies beziehe sich insbesondere auf die Vorschüttung an der neuen Stützwand entlang der Friesabucht und auf den Rückbau der vorübergehenden Dammschüttung für die Pfeilergründung.

Staubeginn am 15. März

Mit dem Wiederanstauen der Bleilochtalsperre soll nunmehr in Abstimmung mit Vattenfall an diesem Freitag, 15. März, begonnen werden. Dann soll die Zeit mit dem Niedrigpegel von 398 Meter über NN vorbei sein. Für Besitzer von Bootsstegen bedeutet dies, regelmäßig den Pegelstand zu verfolgen und zu kontrollieren, dass die Anlagen rechtzeitig an die neuen Wasserstände angepasst werden.

In der Talsperre Hohenwarte, die vorsorglich ebenfalls auf einen niedrigen Pegel gehalten worden war, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten, steigt der Pegel bereits seit Monatsbeginn kontinuierlich wieder an.

Die für den Pfeilerbau aufgeschütteten Dämme werden wieder heraus gebaggert. © Funke Medien Thüringen | Peter Hagen

Für den Sportbootbetrieb sollen sich im Bereich der Saaldorfer Brückenbaustelle kaum Einschränkungen ergeben. „Eine Vollsperrung im Zuge des Brückenneubaus über den Bleilochstausee ist nicht vorgesehen, jedoch wird es baubedingte Einschränkungen im Zuge der Herstellung des Überbaus geben“, erklärt hierzu die Deges. Zu den Details erfolgten noch Abstimmungen unter anderem mit dem Landkreis.

Seitens der Saaletal-Kabinenschifffahrt war zu erfahren, dass zu den Touren bis Harra kurzfristig entschieden werden müsse, wie die Befahrbarkeit gegeben ist. Einerseits ist eine Mindesthöhe des Pegels erforderlich, um bei Harra nicht auf Grund zu laufen. Andererseits könnte es passieren, dass bei einem zu hohen Pegel der Abstand zum Gerüstüberbau der Brückenbaustelle nicht ausreichend ist. „Das müssen wir stets aktuell entscheiden“, so Klaus-Peter Pretzsch.

Einlassstelle bleibt nutzbar

Für Besitzer von Sportbooten dürfte von Interesse sein, dass seitens der Deges die Nutzbarkeit der offiziellen Einlassstelle Saaldorf durchgehend gewährleistet bleiben wird. Einschränkungen könnte es im nächsten Jahr geben, wenn der Abriss für die alte Stauseebrücke läuft.

Und bleibt es nun dabei, dass zumindest im Zusammenhang mit der Brückenbaustelle der Pegel nicht nochmal so extrem weit abgesenkt werden muss, wie in den zurückliegenden Monaten? „Da sich der Rückbau noch in der Planung befindet, lässt sich derzeit dazu noch keine endgültige Aussage treffen“, heißt es bei der Deges. Hierzu fänden aktuell Abstimmungen mit Vattenfall statt. Eine vergleichbare Absenkung in Höhe und Zeitraum wie für den Neubau werde es für den Abriss der alten Brücke jedoch nicht geben, so die Zusage.