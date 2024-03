Schleiz. Jägerschaft Schleiz: Hege und Pflege im Fokus bei Jahreshauptversammlung mit Trophäenschau.

Etwa 150 Mitglieder gehören aktuell der Jägerschaft Schleiz an. Diese traf sich am Sonntag zur Jahreshauptversammlung und Trophäenschau im Oettersdorfer Kulturhaus. Es gehe nicht nur um die Jagd, sondern auch um die Hege und Pflege in den Revieren, wurde ausdrücklich betont. Leider sei die Trophäenschau in diesem Jahr nicht so aussagekräftig gewesen, bei der Rot-, Damm-, Schwarz-, Reh- und Muffelwild prämiert wird.

Nach dem zweiten erfolgen“Tag der Jäger“ im vergangenen Jahr wurde verkündet, dass dieser am 17. August erneut in Crispendorf stattfinden soll. Auch die Hubertusmesse sowie Übungs- und Vergleichsschießen seien geplant. Bei Letzterem sei man 2023 auf dem zweiten Platz hinter Pößneck und vor Bad Lobenstein gelandet.