Stephanie Rössel über Beweggründe und Gründe für Bewegung.

Politik ist manchmal komisch. Manchmal kann man sie nicht verstehen und manchmal möchte ich es auch gar nicht. Damit meine ich beispielsweise Beweggründe, die hinter Aktionen oder Anträgen stecken. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und hinter einer offensichtlich netten Geste, kann auch einfach mal reine Berechnung stecken. Wie sich das im Fall des AfD-Antrages für den Sportplatz in Gefell verhält, möchte ich nicht beurteilen. Fakt ist, bei dem grünen Fleckchen besteht dringender Handlungsbedarf. Schon rein optisch hat es nicht mehr viel mit einem Sportplatz zu tun. Dabei wäre es den Kindern zu wünschen, dass sie sich in den wärmeren Monaten draußen bewegen. Die Entwicklung, dass in einigen Bundesländern Musik und Kunsterziehung drastisch in den Hintergrund rücken, ist kein gutes Signal und ein noch schlechteres für die Allgemeinbildung. Die Kinder noch in der Bewegung einzuschränken wäre fatal. Motorisch gibt es inzwischen nachgewiesen beim Nachwuchs erhebliche Defizite, denn solche banalen Dinge, wie am Nachmittag auf Bäume klettern oder Hupfkästchen auf dem Schulhof zu spielen, gibt es scheinbar nur noch als App auf dem Handy.

