Pößneck/Schleiz. Jugendfeuerwehren des Saale-Orla-Kreises zeigen Teamgeist und Schnelligkeit in spannenden Schwimm-Disziplinen.

Zur Freude der Organisierenden waren es am Samstag 30 Mannschaften, die am Schwimmfest der Jugendfeuerwehren im Saale-Orla-Kreis teilnahmen. Die 31 Jugendfeuerwehren des Kreises zählen derzeit etwa 550 Mitglieder, von denen 140 den Sprung ins Wasser wagten. In Kooperation mit der DRK Wasserwacht aus Schleiz und Pößneck waren auch drei Mannschaften der beiden Ortsverbände dabei.

Eine Mannschaft, bestehend aus vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern, musste die Disziplinen „Kraulen“, „Brust“, „Rücken“ und „Luftmatratze“ auf Zeit absolvieren. Die schnellste Mannschaft in den zwei Durchgängen sollte dabei den Titel in der jeweiligen Altersklasse ergattern. „Der Wettkampf war geprägt von Fairness und Wettkampfgeist. Die Mannschaften schenkten sich nichts und so lagen zwischen den Platzierungen oft nur Sekunden“, sagt der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart, Lucas Wendt, von der Feuerwehr Wernburg.

Zusammen mit dem Kreisjugendfeuerwehrwart Matthias Wiesel von der Feuerwehr Gefell übernahm er federführend die Planung und Durchführung des Wettstreits. Dank gelte neben dem Team des Stadtbades Pößneck auch den Wertungsrichtern des Kreises, sowie der Feuerwehr und dem Feuerwehrverein Pößneck für die Versorgung der Teilnehmer in ihrer Wache sowie dem Landkreis und dem Kreisfeuerwehrverband für die Unterstützung.

Schwimmfest des Kreisjugendfeuerwehrverbandes im Pößnecker Stadtbad. © Jugendfeuerwehr Wilhelmsdorf | S. Hoffmann

Platzierungen

Altersklasse 1 Jungen/Gemischt:

1. Platz: JF Krölpa 2. Platz: JF Wernburg 3. Platz: JF Oettersdorf

Altersklasse 2 Jungen/Gemischt:

1. Platz: JF Krölpa 2. Platz: JF Tanna III 3. Platz: JF Tanna I 4. Platz: JF Möschlitz II

5. Platz: JF Neunhofen 6. Platz: JF Tanna II 7. Platz: JF Peuschen 8. Platz: JF Möschlitz I

9. Platz: JF Wilhelmsdorf 10. Platz JF Langenorla II 11. Platz: JF Langenorla I

Altersklasse 3 Jungen/Gemischt:

1. Platz: JF Wernburg 2. Platz: JF Röppisch 3. Platz: Krölpa 4. Platz: JF Peuschen

5. Platz: JF Lausnitz 6. Platz: JF Wilhelmsdorf 6. Platz: JF Dreba

7. Platz: JF Knau 8. Platz: JF Saalburg 9. Platz: JF Knau

Altersklasse 2 Mädchen:

1. Platz: JF Ranis 2. Platz: JF Saalburg

Altersklasse 3 Mädchen:

1. Platz: JF Knau

Wertung DRK Wasserwacht:

1. Platz: DRK-Wasserwacht Pößneck AK 3

2. Platz: DRK-Wasserwacht Schleiz AK 3

1. Platz: DRK-Wasserwacht Pößneck AK 3 Mädchen