Pößneck. Einsatzorte sollen zu Beginn des Putztages je nach Anzahl der zur Verfügung stehenden Freiwilligen festgelegt werden

In Pößneck findet am 6. April - das ist der Samstag nach Ostern und zugleich Kneipentour-Samstag - ein öffentlicher Frühjahrsputz statt. Los geht es um 9 Uhr an der Feuerwehr. Das teilte die Stadt Pößneck mit.

Straßen und Plätze in Pößneck sollen von Winterschmutz und Müll befreit werden. Welche Bereiche gereinigt werden, soll beim Auftakttreffen an der Feuerwehr besprochen werden.

Müllsäcke und eine begrenzte Anzahl an Besen, Schaufeln und Müllgreifern stehen aus dem Bestand des städtischen Bauhofes zur Verfügung. Wer entsprechende Arbeitsgeräte zu Hause hat, wird von der städtischen Verwaltung gebeten, diese mitzubringen.

Nach getaner Arbeit spendiert die Stadt einen Imbiss

„Wir hoffen auf zahlreiche Bürger, die uns helfen, unsere Stadt zu säubern“, sagt Ordnungsamtsleiter Nico Schwenke. „Mit der Aktion wollen wir nicht nur unsere Stadt reinigen, sondern auch das Bewusstsein stärken, Müll nicht einfach achtlos auf den Boden zu werfen.“

Nach getaner Arbeit sind alle Helfer zu einem kleinen Imbiss an der Feuerwehr eingeladen.

red