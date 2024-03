Pößneck/Neustadt. Hinweise auf Veranstaltungen der nächsten Tage mit Freizeit- oder Mitwirkungsangeboten für die ganze Familie und spezielle Interessen

Auf der Pößnecker Altenburg geht es wieder los

Die diesjährige Saison der Arbeitseinsätze auf der Altenburg beginnt am Sonnabend, 23. März. Treffpunkt ist um 9 Uhr wie schon bisher der Garagenkomplex am Ende des Altenburgrings. Die Altenburgfreunde im Verein für Heimatgeschichte Pößneck wollen mit geeigneten Maßnahmen die touristische Infrastruktur auf dem Zechsteinriff bis in den November hinein aller vier bis fünf Wochen sowie bei Bedarf pflegen. Neue Helfer, die idealerweise eigene Gartengeräte wie Laubrechen und Astschere mitbringen sollten, sind willkommen. Nähere Vorab-Informationen gibt es bei Rolf Bräutigam unter Telefon 0 36 47/42 00 63.

Live-Musik im Neustädter Wotufa-Saal

Zu einem „Wochenende voller Live-Musik“, wie es in der Ankündigung heißt, wird am 22. und 23. März in den Neustädter Wotufa-Saal eingeladen. Am Freitag ist Die Seilschaft von Gundermann mit einer Hommage an den ostdeutschen Liedermacher Gerhard Gundermann (1955-1998) zu Gast. Und am Sonnabend bestreiten Shawue mit „handgemachten Folkrock“ sowie The Shophonks mit „ekstatischem Bluesrock“ ein Doppelkonzert. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr und Beginn jeweils 20 Uhr. Karten für beide Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse.

Einmaliges Konzert in Pößneck

In der Pößnecker Stadtkirche wird am Samstag, 23. März, das 1930 entstandene Passionsoratorium „Golgatha“ des einst auch in Pößneck-Schlettwein wirkenden Komponisten Bruno Leipold (1879-1948) aufgeführt. Beginn ist um 17 Uhr. Es wirken in einer einmaligen Zusammenarbeit die Kantoreien aus Pößneck, Hildburghausen und Eisfeld sowie mehrere Solisten und Instrumentalisten unter der Leitung von Regionalkantor Cornelius Hofmann mit, der mit diesem Konzert nach seiner fünfjährigen kirchenmusikalischen Tätigkeit im Orlatal offiziell verabschiedet wird. Der Eintritt frei.

Lutherhaus-Café öffnet in Neustadt

Am Samstag, 23. März, öffnet in Neustadt das Lutherhaus-Café wieder. „Unsere Gästeführer Conny Müller, Gabi Oertel und Hans Kiesbauer bieten wieder liebevoll zubereitete Kuchen- und Kaffeespezialitäten an“, heißt es in einer Veröffentlichung der Stadt Neustadt. Gäste sind ab 14 Uhr zu einer „Auszeit im Lutherhaus und bei schönem Wetter zusätzlich im erblühenden Hof des Lutherhauses“ willkommen. Bei mindestens sieben interessierten Personen wird um 16 Uhr zudem die 45-minütige Führung „Wo Luther wahrscheinlich niemals wohnte“ mit Conny Müller durch das geschichtsträchtige Gebäude aufgelegt.

Klezmer-König kommt mit neuem Programm nach Pößneck

Der gefeierte Klarinettenvirtuose Giora Feidman ist mit seinem neuesten musikalischen Projekt „Revolution of Love“ am 17. April im Pößnecker Schützenhaus zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Es gehe um „ein unvergessliches musikalisches Erlebnis“, so die Konzerteinladung. „Die zauberhaften Klänge von Giora Feidmans Klarinette in Verbindung mit den inspirierenden Kompositionen von Majid Montazer, begleitet von bekannten Melodien des Klezmer, sorgen für eine kulturelle Verschmelzung in völliger Harmonie“, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert bestreitet der als „König des Klezmer“ bekannte 88-jährige Instrumentalsolist im Duo mit dem Pianisten Vytis Šakūras. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Giora Feidmann kommt nach Pößneck. © TA | Daniel Volkmann

Tauschtag der Philatelisten in Neustadt

Der traditionsreiche Briefmarkenverein aus Neustadt lädt am Sonntag, 24. März, wieder zu einem Tausch- und Beratungstag ein. Philatelisten sowie Interessierte, die es werden wollen, sind am Puschkinplatz 8 in Neustadt willkommen und haben die Möglichkeit, mit den Vereinsmitgliedern über Briefmarken und Münzen fachkundig zu diskutieren. Los geht es um 9.30 Uhr.

Freestyle-Jazz im Pößnecker Bücherflohmarkt

Aus Anlass des Oster- und Landmarktes mit verkaufsoffenem Sonntag in Pößneck ist am 24. März auch der Bücherflohmarkt im Pößnecker Zentrum geöffnet. Beim Bibliotheksfreundeskreis in der Straubelstraße 5 sind Interessierte in der Zeit von 13 bis 17 Uhr willkommen. Eine Besonderheit ist ein kleines Konzert mit Jazzimprovisationen des Bodelwitzer Gitarristen Georg Keller. Seinem Nightclub-Freestyle-Jazz kann – beim Stöbern in den prall gefüllten Regalen oder auch so – ab 15 Uhr gelauscht werden

Schulungen zum Waldbauernbrief in Dreba

Im Landgasthof Zur Linde in Dreba findet vom 12. bis 14. April und vom 19. bis 21. April die nächste Schulung für den „Waldbauernbrief“ statt. Mit der Waldbauernschule wird einzelnen Privatwaldbesitzern, aber auch den Vorständen von Forstbetriebsgemeinschaften ein breites Spektrum an Kenntnissen über den Wald als Eigentum vermittelt. Es sollen an zwei Wochenenden die Rechte und Pflichten, die der Waldbesitz mit sich bringt, und die wirtschaftlichen Möglichkeiten geschult werden. Die Schulungen werden von erfahrenen Forstsachverständigen in Trägerschaft des Waldbesitzerverbandes für Thüringen durchgeführt, heißt es in der Einladung zur Veranstaltung. Auskünfte und Anmeldungen sind beim Waldbesitzerverband für Thüringen bis zum 2. April unter Telefon 03624/ 31 38 80 möglich.