Pößneck/Schleiz/Triptis. Feste, Konzerte und andere Zeitvertreibsmöglichkeiten für die ganze Familie

1. Oster- und Landmarkt im Pößnecker Zentrum

In Pößneck wird am Sonntag, 24. März, der diesjährige Oster- und Landmarkt gefeiert. Gäste sind ab 10 Uhr im Zentrum willkommen. Neben auswärtigen Händlern laden ab 13 Uhr auch einheimische Geschäfte und die Initiative der Selbstständigen „Unser Pößneck“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag beziehungsweise mit Rabatt- und Glücksrad-Aktionen zum Bummel ein. Der Osterhase wird durch die Fußgängerzone hoppeln und das Freizeitzentrum zusätzlich mit einer Hüpfburg in die Stadtmitte locken. Bürgermeister Michael Modde wird bei einem Benefiz-Osterbacken mit den Profis der Bäckerei Scherf eingespannt.

2. Kloßsonntag und Blasmusik in Schleiz

Am Sonntag, 24. März, laden die Oschitzer Blasmusikanten zum Blasmusikfest in die Schleizer Wisentahalle ein. Die Musik spielt ab 14 Uhr, Einlass ist ab 13 Uhr. Gefeiert wird das 65-jährige Jubiläum des Klangkörperrs. Neben den Oschitzern stehen erstmals die Wünschendorfer Musikanten auf der Bühne der Kreisstadt. Bereits ab 11 Uhr wird zum Schleizer Kloßsonntag in die Wisentahalle eingeladen und hier ist eine vorherige Anmeldung empfehlenswert.

3. Ostereierfest auf dem Triptiser Marktplatz

In Triptis steigt am Sonntag, 24. März, das diesjährige und nunmehr zwölfte Ostereierfest. Beginn auf dem Marktplatz ist um 14 Uhr. Zum bunten Treiben mit Osterhase und mehr laden die Stadt Triptis und ortsansässige Verein ein.

4. Lange Nacht der Hausmusik in Ebersdorf und Lemnitz

Die Lange Nacht der Hausmusik wird am Freitag, 22. März, an zwei Stellen im Saale-Orla-Kreis gefeiert. Im Comenius-Zentrum Ebersdorf wird handgemachte Musik ab 18 Uhr bei „Bachsuppe“ gepflegt. Und bei Familie Lämmer in Lemnitz beginnen um 19 und 21 Uhr Mitmachkonzerte, bei welchen es neben Bach und Beethoven und Beatles gibt.

5. Frühlingskonzert mit Kunst in Liebschütz

Zu einem Frühlingskonzert wird am Sonntag, 24. März, in die Liebschützer Kirche eingeladen. Beginn ist 14.30 Uhr. Es wirken der Chor LiLiRe und Solisten mit. Anschließend wird eine Ausstellung mit Blumen- und Landschaftsmotiven von Iris Hirt aus Liebschütz eröffnet.