Pößneck. Bei Verstößen gegen Halteverbote wird schlimmstenfalls abgeschleppt. Der Grund:

Am Sonntag zum Oster- und Landmarkt ist die Innenstadt von Pößneck wieder eine verkehrsfreie Zone. Die Krautgasse, Schuhgasse und Marktstraße sowie die Breite Straße ab dem Abzweig Heiligengasse ist am Sonntag ab 7 Uhr für den Kraftverkehr gesperrt. Darauf macht der Pößnecker Ordnungsamtsleiter Nico Schwenke in einer Mitteilung aufmerksam.

„Wir bitten dringend, die Halteverbotsbereiche zu beachten“, betont er. „Diese befinden sich am Sonntag ab 7 Uhr in der Schuhgasse, Krautgasse, am Markt und in der Breiten Straße. Das Abstellen von Fahrzeugen im Halteverbot stört den Veranstaltungsablauf und kann im schlimmsten Falle zum Abschleppen führen.“

Die Bewohner des Zentrums werden von der städtischen Verwaltung ebenfalls gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb des Osterfestbereiches abzustellen.

red