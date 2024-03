Bad Lobenstein/Neustadt/Krölpa/Pößneck. Meldungen der Polizei zu unschönen Vorkommnissen im Orlatal und Oberland

Junge Männer verwüsten Toilette und stehlen Bier

Eine Feier oberländischer Gymnasiasten vom Freitagabend im Gemeindesaal Liebengrün ist unschön ausgeartet. Entsprechende Hinweise verärgerter Leser bestätigte am Samstagnachmittag die Polizeiinspektion Saale-Orla auf Nachfrage dieser Zeitung, ohne zunächst Sachverhaltsangaben machen zu wollen. „Durch bislang unbekannte Täter wurde die Männertoilette verwüstet und das Interieur der Toilette zerstört“, heißt es nun in einer Mitteilung vom Sonntagmorgen. Weiterhin sei aus einem Lagerraum eines im Gebäude ansäßigen Vereines ein 30-Liter-Fass Bier entwendet worden. In einem weiteren Lagerraum sei wahllos uriniert worden, so dass umfangreiche Reinigungsarbeiten erfolgen mussten. Die Höhe des Sachschaden steht anscheinend noch nicht fest. Ermittelt wird mindestens wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet die noch nicht erreichten Zeugen um weitere Hinweise zu den Tatumständen.

Tageseinnahmen aus Lieferfahrzeug gestohlen

Am Samstag in der Zeit zwischen 6.10 und 6.30 hat ein bislang unbekannter Täter aus einem Bäckereilieferfahrzeug Tageseinnahmen aus einer Fahrerkabine gestohlen. Das Fahrzeug war in Neustadt am Rewe-Markt direkt vor der Bäckereifiliale abgestellt. Der Täter habe offenbar beobachtet, wann der Fahrer mit der Verbringung von Waren direkt im Geschäft zu tun hat, um dann zuzuschlagen. Zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht. Eventuelle Zeugen werden von den Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla gebeten, sich unter Telefon 03663/4310 zu melden.

Diebe in einem Frisörsalon

In der Nacht zum Samstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Pößnecker Straße in Krölpa ein. Aus dem Geschäft seien verschiedene Geräte und ein Fernseher gestohlen worden. Zur Höhe der Beute und des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht. Eventuelle Zeugen werden von den Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla gebeten, sich unter Telefon 03663/4310 zu melden.

Mit 1,87 Promille am Lenkrad

Ein 61-jähriger Citroen-Fahrer wurde am Wochenende in Pößneck einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab den stattlichen Wert von 1,87 Promille. Der Mann musste sich einer gerichtsfesten Blutprobenentnahme unterziehen und sein Führerschein ist er erst einmal los.

