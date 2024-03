Pößneck/Neustadt/Triptis/Krölpa. Veranstaltungstipps für die nächsten Tage und andere Informationen für die ganze Familie oder spezielle Interessen

Obstbaumveredelung in Pößneck

Der Landschaftspflegeverband Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale und die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises legen gemeinsam Obstbaumveredelungskurse auf. Mit Fachfrau Ariane Viller erlernen die Teilnehmer „diese zentral wichtige Fertigkeit zur Vermehrung und Erhaltung alter Obstsorten – sowohl in Theorie als auch in Praxis“, so die Veranstaltungseinladung.

Die zweieinhalbstündigen Kurse finden am Gründonnerstag, 28. März, ab 13 Uhr sowie am Freitag, 19. April, ab 13 Uhr am Sitz der Volkshochschule in der Wohlfahrtstraße 3-5 in Pößneck statt. Nähere Informationen können per E-Mail an info@lpv-schiefergebirge.de oder unter Telefon 0152/25717404 erfragt werden.

Osterwanderung in Zwackau

Zu einer Osterwanderung rund um Zwackau laden am Ostermontag, 1. April, der Heimatverein und die TSG aus der Gemeinde ein. Start ist um 13.30 Uhr am Sportplatz. Dort gibt es nach dem Ausflug Spiel und Spaß sowie ein Osterfeuer.

Karfreitagsmusik in Neustadt

Musik zur Sterbestunde Jesu mit dem Posaunenchor St. Johannis Neustadt ist am Karfreitag, 29. März, in der Neustädter Hospitalkirche zu hören. Kantor Ronny Vogel spielt ergänzend die Orgel. Beginn ist um 15 Uhr.

Unternehmerfrühstück in Pößneck

Bei Kaffee und belegten Brötchen einen Ausblick auf die aktuellen Zins-, Konjunktur- und Währungsentwicklungen wagen: Das ist das Angebot eines „Unternehmerfrühstücks“, zu welchem die Volksbank Vogtland-Saale-Orla und der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft (BVMW) Saale-Orla am Mittwoch, 10. April, ab 9 Uhr in den Pößnecker Bilke-Saal einladen.

Im Mittelpunkt stehen ein Vortrag zu Trends unter anderem auf dem Energie- und Rohstoffmarkt sowie der lockere Gedankenaustausch mit dem Chefvolkswirt der DZ Bank, Michael Holstein. Es ist eine Anmeldung bis spätestens Gründonnerstag, 28. März, unter www.vb-vso.de/unternehmerfruehstueck notwendig.

Hammelkegeln in Moderwitz

Am Samstag nach Ostern wird zum Hammelkegeln in den Neustädter Ortsteil Moderwitz eingeladen. Beginn am 6. April ist um 14 Uhr. Zum geselligen Beisammensein auf den Dorfplatz lädt der Kultur- und Heimatverein Moderwitz ein.

Die Schriftstellerin und Entertainerin Tine Wittler. © dpa | Rolf Vennenbernd

Tine Wittler unterhält in Krölpa

Zu einem Abend mit Tine Wittler wird am 19. April in die Krölpaer Pinsenberghalle eingeladen. Die Schriftstellerin und Entertainerin, die aus der Großstadt aufs Dorf gezogen ist und in diesem Zusammenhang allerhand erlebt hat, gastiert mit ihrem Programm „Suche Heimat, biete Bier!“ Beginn an dem Freitag ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Vorverkaufskarten gibt es unter anderem in der Gemeindeverwaltung Krölpa.

Scheibe eines Optikergeschäftes eingeschlagen

In der Zeit zwischen Samstag, 23. März, und Montag, 25. März, schlugen bisher unbekannte Täter in Pößneck in der Schuhgasse die Scheibe eines Optikergeschäftes ein, um mehrere Sehhilfen zu stehlen. Zur Höhe des Sach- und Beuteschadens machte die Polizei zwar keine Angaben, bittet aber eventuelle Zeugen, sich unter Telefon 03663/43 10 mit ihren Hinweisen zu den Umständen der Tat zu melden.

Verschiebungen der Müllabfuhr-Termine

Am Karsamstag, 30. März, bleibt der Wertstoffhof Pößneck des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla geschlossen. Rund um die Osterfeiertage sei der Wertstoffhof somit bis Gründonnerstag, 28. März, sowie dann wieder ab Dienstag nach Ostern zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet, heißt es in einer Mitteilung. Alle anderen Wertstoffhöfe – im Saale-Orla-Kreis wären das noch Neustadt an der Orla, Schleiz und Bad Lobenstein – haben am Karsamstag zu den regulären Zeiten geöffnet.

Infolge der Feiertage Karfreitag, 29. März, und Ostermontag, 1. April, kommt es zu Verschiebungen der Müllabfuhr-Termine, merkt der Zweckverband noch an. „Wir bitten um Beachtung der Informationen zur Feiertagsregelung für die Entsorgung von Hausmüll und gelben Säcken im Abfallterminheft“, richtet er per Pressemitteilung an seine Kunden, nicht zuletzt die Zaso-Abfall-App empfehlend.