Hartmut Bergner, der Vorsitzende des Vereines für Heimatgeschichte Pößneck, begrüßt die Frühaufsteher am Feiertag. Impressionen vom 30. Pößnecker Osterspaziergang vom 29. März 2024. Die heimatgeschichtlichen Wanderung in den Frühling führte aus der Stadtmitte über die Stationen Pulverturm, Neustädter Straße, Jüdewein und Phönixweg in den Ortsteil Schweinitz. Mehr als 600 Menschen folgten dem Ruf des Vereines für Heimatgeschichte, der Goethe-Gesellschaft und der Stadt Pößneck, die diese neuere weltliche Karfreitagstradition seit 1995 veranstalten. © OTZ | Marius Koity