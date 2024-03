Schleiz. Auf der A9 im Saale-Orla-Kreis wurde ein Wolf von einem Auto überfahren. Jetzt wird das verendete Tier untersucht.

Bereits am Freitagabend ereignete sich auf der A9 an der Anschlussstelle Schleiz ein Wildunfall. Wie die Polizei am Sonnabend informierte, habe ein 50-jähriger Autofahrer einem über die Fahrbahn laufendem Tier nicht mehr ausweichen können. Bereits über Notruf habe der Aotofahrer geschildert, dass es sich wahrscheinlich um einen Wolf gehandelt haben könnte.

Laut Polizei habe sich das bei der Unfallaufnahme bestätigt. Das Tier sei durch die Kollision mit dem Auto verendet. Am Pkw entstand ein Sachschaden im Frontbereich von ca. 5000 Euro. Am Sonnabend konnte durch einen sogenannten Rissgutachter des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Weimar bestätigt werden, dass es sich um ein weibliches Tier (Fähe) handele. Dieses wurde vorerst nach Weimar zur weiteren Untersuchung, unter anderem, um die Herkunft zu bestimmen, gebracht.

