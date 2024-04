Schleiz. Über 100 kreative Kids beteiligten sich beim Ostermalwettbewerb in Schleiz

Seit über 20 Jahren veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein Schleiz e. V. (HGV) den traditionellen Ostermalwettbewerb, bei dem Kinder Eier bemalen oder anderen Osterschmuck basteln können. Mit einem Foto davon melden sie sich beim Wettbewerb an. Ein Großteil des gebastelten Osterschmucks wurde bereits vor Ostern von den Kindern und derenEltern an die Sträucher vor der Stadt- und Kreisbibliothek „Dr. Konrad Duden“ in Schleiz aufgehängt.

„In diesem Jahr gab es allerdings etwas, was wir als Organisatoren bisher noch nicht erlebt haben. Erstmals hatten sich mehr als 100 Kinder angemeldet“, sagen Monika Wohlfarth und Jürgen K. Klimpke. Zur Prämierung lud der HGV am Gründonnerstag ein. Gemeinsam mit dem Schleizer Bürgermeister, Marko Bias, riefen alle im Chor nach dem Osterhasen. Der kam dann aus der Bibliothek und verteilte kleine Geschenke. Anschließend ging es zur Suche in den Schlosspark. Dort waren 300 bunte Eier versteckt, die es zu finden galt.

Der HGV bedankt sich bei allen kreativen Kindern für die Teilnahme, aber auch den Gewerbetreibenden für die Unterstützung bei der Bereitstellung der Präsente.

sr