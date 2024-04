Saalburg-Ebersdorf. Von historischen Frauen-Feuerwehren bis heute: Eine Ausstellung in Ebersdorf zeigt die weibliche Seite der Brandbekämpfung.

„Frauen in der Feuerwehr – Feuerwehr-Frauen in Thüringen und im Saale-Orla-Kreis“, diese Ausstellung wurde kürzlich im Ausstellungs- und Begegnungszentrum Johann Amos Comenius in Ebersdorf eröffnet. Gezeigt wird die Rolle von Frauen in der überwiegend männlich dominierten Feuerwehr. Zu erkunden sind historische Quellen als auch aktuelle Zahlen und Entwicklungen – regional und überregional. Gäste der Ausstellungseröffnung berichten sogar, dass es in der Burgstadt Ranis in Kriegsjahren eine reine Frauen-Feuerwehr gegeben habe. Auch im Ausstellungsort Ebersdorf seien viele Jahre Frauen in der Feuerwehr sehr aktiv gewesen.

„Frauen bei der Brandbekämpfung? Das gab es früher nur, wenn große Not war“, bestätigt Initiatorin Ina Papmeyer-Wohlfarth aus den Recherchen zu dieser Ausstellung. Die Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Saale-Orla-Kreis hat die Präsentation gemeinsam mit weiteren Feuerwehrfrauen aus dem Referat Frauen des Thüringer Feuerwehrverbandes initiiert. Einige der engagierten weiblichen Einsatzkräfte standen im Begegnungszentrum den Gästen Rede und Antwort und berichteten von der Arbeit im Ehrenamt.

„Die Feuerwehrfrauen-Ausstellung soll noch erweitert werden. Für Bilder und Informationen zu den Aktivitäten von Frauen in den Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis sind wir sehr dankbar“, so Ina Papmeyer-Wohlfarth.

Die aktuelle Ausstellung – sowie die Dauerausstellungen – sind jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr im Ebersdorfer Brüderhaus zu sehen, informiert Regine Kanis, Vorsitzende des Vereins „Ausstellungs- und Begegnungszentrum Johann Amos Comenius”.

sr