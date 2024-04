Bad Lobenstein. Um 9 Uhr ist Treffpunkt am Kulturhaus, wo es nach dem gemeinsamen Arbeitseinsatz auch eine Rostbratwurst gibt.

Vielerorts finden an diesem Wochenende Arbeitseinsätze für den Frühjahrsputz statt. Auch in Bad Lobenstein soll mit möglichst vielen Helfern an einigen Ecken für Sauberkeit gesorgt werden.

Am Sonnabend beginnt um 9 Uhr der Arbeitseinsatz in der Kurstadt. Treffpunkt ist zunächst der Abstellplatz im Park neben dem Kulturhaus. Mitgebracht werden sollten nach Möglichkeit Arbeitsgeräte wie Schaufel, Besen und Astsägen. „Wir haben zwei Schwerpunkte, bei denen Hand anzulegen ist“, sagt Rathauschef Andree Burkhardt. Einerseits geht es um den Bereich des Schulweges vom Markt bis hinauf zum Regionalmuseum am Schlossberg. Andererseits gilt es auf dem Friedhof altes Laub und Geäst zu beseitigen. Gegen Mittag soll nach getaner Arbeit der Bratwurstrost am Kulturhaus angeschürt werden.

Bauhof holt Kehricht ab

„Ich würde mich freuen, wenn auch anderenorts der traditionelle Frühjahrsputz durchgeführt wird“, hofft Andree Burkhardt auf weitere Initiativen. Zusammengetragener Kehricht kann am Montag durch den Stadtbauhof abgeholt werden. Hierzu solle im Bedarfsfall eine entsprechende Mitteilung ans Rathaus gehen.