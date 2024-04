„Das war schon speziell“, sagt der Pößnecker Stadtbrandmeister René Lippke zum Sturmschadenbeseitigungseinsatz vom späten Montagabend in der Hohen Straße in Pößneck. An Herausforderungen mangelt es für die Pößnecker Kameraden gerade nicht. © OTZ | Freiwillige Feuerwehr Pößneck