Pößneck/Schleiz. Konzerte, Ausstellung, gepflegte Unterhaltung: An Ausgehmöglichkeiten fehlt es in den nächsten Tagen nicht

1. Frühlingsmarkt in Ebersdorf

Am Schlosspark in Ebersdorf findet am Sonnabend, 20. April, ein Frühlingsmarkt statt. In der Zeit von 11 bis 17.30 Uhr können die Stände zahlreicher Händler auf dem Kirchplatz und rings um die Orangerie aufgesucht werden. Zudem gibt es Mitmachangebote für Groß und Klein. Die „Kräutersine“ lädt um 13 und 15 Uhr zu jeweils einstündigen Führungen durch den Park ein, bei denen über Frühlingskräuter informiert wird. Seitens der Stadtverwaltung wurde mitgeteilt, dass der Markt aufgrund der Witterung noch „etwas wetterfester“ gemacht werde.

2. Tine Wittler unterhält in Krölpa

Zu einem Abend mit Tine Wittler wird am Freitag, 19. April, in die Krölpaer Pinsenberghalle eingeladen. Die Schriftstellerin und Entertainerin, die aus der Großstadt aufs Dorf gezogen ist und in diesem Zusammenhang allerhand erlebt hat, gastiert mit ihrem Programm „Suche Heimat, biete Bier!“. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

3. Neil-Young-Nacht in Neustadt

Zu einer Neil-Young-Nacht wird am Samstag, 20. April, in den Neustädter Wotufa-Saal eingeladen. Die so vielfältigen Titel des Rock- und Country-Weltstars interpretieren die Siegel-Band mit Special Guests sowie Andreas Schirneck & Keune. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass schon ab 19 Uhr.

Noch nie gezeigte Fotos aus Triptis und Umgebung sind bis zum 16.06.2024 immer sonntags von 14 bis 17 Uhr im Museum Haus Schwandke in Triptis zu sehen. © OTZ | Rudi Brömel / Sammlung der Stadt Triptis

4. Blasmusik im Pößnecker Schützenhaus

„Holger Mück seine Egerländer Musikanten“ sind am Sonntag, 21. April, im Pößnecker Schützenhaus zu Gast. Das Blasmusikkonzert beginnt 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Das professionelle Orchester interpretiert sowohl beliebte und unvergessliche Melodien als auch eigens für das Ensemble zugeschnittene, neue und kreative Kompositionen und Arrangements.

5. Triptis in den „guten, alten Zeiten“

Im Triptiser Stadtmuseum sind zurzeit knapp 400 bisher noch nie gezeigte Fotos aus mehreren Jahrzehnten des Triptiser Hobbyfotografen Rudi Brömel (1921-1990) zu sehen. Die Sonderausstellung „Historisches Triptis“ mit Einblicken in den DDR-Alltag ist am Sonntag, 21. April, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Sonderöffnungen für Gruppen können per Mail an kultur@triptis.de angefragt werden.