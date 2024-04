Pößneck/Ranis/Neustadt. Veranstaltungstipps und weitere Informationen für die ganze Familie und spezielle Interessen

„Wanderung durch die Landwirtschaft“ in Pößneck

Zu einer geführten „Wanderung durch die Landwirtschaft“ wird am Sonntag, 21. April, in Pößneck eingeladen. Treffpunkt ist der Haupteingang des Oberen Friedhofs und Beginn um 14 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Fluren am südwestlichen Stadtrand, die von der Agrarprodukte Ludwigshof eG mit verschiedenen Kulturen bewirtschaftet werden. Zum vierten Mal in Folge werde eine solche Erkundungstour angeboten. „In bewegter Form erfahren Sie viel Interessantes und Wissenswertes zur Landwirtschaft um Pößneck“, richtet die Agrarprodukte Ludwigshof eG an die Interessierten. Informationen werden wie immer Verantwortliche des landwirtschaftlichen Betriebes erteilen und Fragen seien stets willkommen. Die Wanderung sei als Rundweg mit einer Länge von rund fünf Kilometern angelegt. Es sei von einer etwa zweieinhalb- bis dreistündigen Veranstaltung auszugehen.

Hüpfburgenland im Pößnecker Lutschgenpark

Im Pößnecker Lutschgenpark gastiert vom 26. April bis 5. Mai wieder ein Hüpfburgenland. Der mobile Freizeitpark aus dem mecklenburgischen Lützow ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Versprochen werden „eine Welt aus Kletterburgen“, ein Parcours, „atemberaubende Riesenrutschen“ und „sommerliche Spiele, die Jung und Alt begeistern werden“.

In Ranis will man ein Tanklöschfahrzeug anschaffen

In Ranis tagt noch einmal in der aktuellen Zusammensetzung der Stadtrat. Die Sitzung findet am Donnerstag, 25. April, im Bürgerhaus statt und Beginn ist um 19.30 Uhr. Im öffentlichen Teil der Beratung geht es unter anderem um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept von Ranis, die Anschaffung eines gebrauchten Tanklöschfahrzeuges und Investitionen im Ortsteil Ludwigshof.

Die bestbesuchte Pößnecker Maifeiertagsveranstaltung ist in Pößneck seit vielen Jahren der Köstitzer Bauernmarkt. © OTZ | Hartmut Bergner

Bauernmarkt lockt wieder nach Köstitz

Der Köstitzer Kirmesverein feiert den 1. Mai wie seit bald zwanzig Jahren mit seinem beliebten Bauernmarkt. Interessierte sind am Mittwoch der übernächsten Woche zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Parkplatz vor der Gaststätte Zur Erholung im Pößnecker Orts- und Stadtteil willkommen. Für den Vorabend des Feiertages und die gleiche Stelle wird ein Maibaumsetzen angekündigt.

Stöbern in der Neustädter Bücherwaage

Am Donnerstag, 25. April, wird von 16 bis 18 Uhr wieder zum Stöbern in der „Bücherwaage“ der Freunde der Stadtbibliothek in der Marktstraße 7 in Neustadt eingeladen. Der in 18 Regalen ausgestellte Lesestoff wird gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben. Der Erlös der Aktion kommt der Stadtbibliothek Neustadt zugute.

Vortrag zur Geschichte der Oberlandbahn

Im Kalender schon mal vormerken kann man sich den „Vortrag zur Geschichte der Oberlandbahn“, zu welchem am 24. Mai in den Buchaer Saal eingeladen wird. Beginn an dem Freitagabend ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Es lädt der Heimatverein Bucha ein. Die Thüringer Oberlandbahn führte einst von Triptis über Knau, Ziegenrück und Remptendorf nach Bad Lobenstein.

Blick hinter die Kulissen des Pößnecker Schützenhauses

Die Stadtmarketing Pößneck GmbH legt am 2. Mai nach langer Zeit wieder eine Führung mit dem Leitmotiv „Blick hinter die Kulissen“ durch das Pößnecker Schützenhaus auf. Beginn an dem Donnerstag ist um 17 Uhr. „Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Abläufe der Programmplanung sowie über die Veranstaltungstechnik im Schützenhaus“, teilt Geschäftsführer Nils Leucht zum Rundgang treppauf und treppab durch die Kulturstätte mit. Die Führung ist auf dreißig Teilnehmer begrenzt. Karten gibt es ausschließlich in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/412295.