Herausforderungen des Klimawandels und Lösungsansätze in Pößneck

„Deutschland 2050 – Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“ heißt ein Buch von Toralf Staud und Nick Reimer, und diesen Band stellt Staud am Freitag, 26. April, ab 17 Uhr in der Pößnecker Stadtbibliothek vor. Vorab heißt es dazu: „Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aus zahlreichen Forschungsfeldern wird geschildert, wie wir in dreißig Jahren arbeiten, essen, wirtschaften und Urlaub machen. Welche neuen Krankheiten uns zu schaffen machen. Wie sich unsere Landschaft, unsere Wälder, unsere Städte verändern. Toralf Staud nimmt Sie mit auf eine Zeitreise in die Zukunft.“ Im Anschluss an die Lesung gibt es eine Diskussion zu lokalen Herausforderungen und deren Lösungsansätze, so die Einladung zu dieser Veranstaltung, die von der Stadtbibliothek Pößneck in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Saale-Orla aufgelegt wird. Der Eintritt ist frei.

Kleintiermarkt in Triptis

Zum nächsten Triptiser Kleintiermarkt dieser Saison wird am Samstag, 27. April, auf das Gelände Am Wassergarten 2 des Rassegeflügelzuchtvereins 1892 Triptis eingeladen. Das Treiben in und an den Hallen beginnt gegen 7.30 Uhr und Ausklang der Veranstaltung ist gegen Mittag.

Pößnecker Schaudruckerei am Sonntag geöffnet

In Pößneck ist am Sonntag, 28. April, die Historische Schaudruckerei im Bilkenkeller wieder geöffnet. Gäste sind in der ehrenamtlich betreuten Dauer- und Mitmachausstellung für die ganze Familie in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr willkommen. Eintrittskarten sind – auch sonntags – in der Stadtinformation, wenige Meter oberhalb des Bilkenkellers, erhältlich. Es laden die Stadt Pößneck und der Freundeskreis Druckindustrie ein. Nähere Informationen gibt es unter www.hsd-poessneck.de im Internet oder in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/412295.

Madagaskar-Vortrag in Neustadt

„Madagaskar - Familie Putze berichtet…“ lautet das Motto eines Vortrages, zu welchem am Donnerstag, 25. April, in die Neustädter Stadtbibliothek eingeladen wird. Beginn ist um 19 Uhr. In Bildern und Videos wird „von der unglaublich vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt der viertgrößten Insel der Erde, aber auch von Armut und Korruption“ berichtet, so die Vorschau zu dieser Veranstaltung.

Tanzabend in Pößneck

Das Team des Pößnecker Schützenhauses und die Neustädter Diskothek Landgraf laden am Samstag, 27. April, zu einem weiteren Tanzabend ein. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn frei nach dem Motto „Let’s dance!“ um 20 Uhr. Bis Mitternacht wird Musik der 70er, 80er und 90er Jahre aufgelegt. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen des Pößnecker Schützenhauses.

Sonderschau im Alfred-Ehrhardt-Haus in Triptis

Die aktuelle Sonderschau des Alfred-Ehrhardt-Hauses in Triptis kann am Sonntag, 28. April, wieder besichtigt werden. Die Ausstellung bilden ein zweiteiliger Streifen des Kunst- und Kulturfilmers Alfred Ehrhardt über Leben und Wirken von Ernst Barlach sowie meisterhafte Lichtbilder Ehrhardts mit ausgewählten Barlach-Skulpturen. Gäste sind in der Zeit zwischen 14 bis 17 Uhr willkommen.

DDR-Briefmarken finden sich in vielen thüringischen Briefmarkenalben. © Alexander Volkmann | Alexander Volkmann

Tauschtag der Neustädter Philatelisten

Der traditionsreiche Briefmarkenverein aus Neustadt lädt am Sonntag, 26. April, zu einem Tausch- und Beratungstag ein. Philatelisten sowie Interessierte, die es werden wollen, sind am Puschkinplatz 8 in Neustadt willkommen und haben die Möglichkeit, mit Vereinsmitgliedern über Briefmarken und Münzen fachkundig zu diskutieren. Los geht es um 9.30 Uhr. In Neustadt gibt es die letzte noch aktive Philatelistengemeinschaft im Orlatal.

Fördergelder für Freizeitmusiker

Chöre, Orchester, Bands, Kirchenmusikensembles und viele weitere Gruppen aus dem Bereich der Freizeitmusik können sich für ihre Projekte wieder um Gelder aus dem Amateurmusikfonds des Bundesmusikverbands Chor & Orchester bewerben. Darauf macht die Ostthüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser aufmerksam. Anträge können bis zum 15. Juni gestellt werden. Lokale Projekte können eine Förderung von mindestens 2.500 Euro bis maximal 10.000 Euro erhalten. Projektanträge gelten dann als besonders förderfähig, wenn sie neue Ideen erkennen lassen oder sich innovativ von der alltäglichen Arbeit abheben. Nähere Informationen sind unter www.bundesmusikverband.de/amateurmusikfonds zu finden.