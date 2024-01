Saalfeld. Ausschuss lehnt Eingeschosser in der Straße Am Graben 17 ab. Stadtplaner: Bei Vor-Ort-Termin Kompromiss gefunden. Kritik am Verfahren.

In Saalfeld ist ein Neubau für einen Barbershop geplant. In der Straße Auf dem Graben 17 soll dafür „ein kleines Gebäude“ entstehen, erklärte der beauftragte Architekt Bernd Schneider aus Saalfeld am Dienstag auf Anfrage. Die Betreiber des Friseursalons „Der Barber“ in der Saalfelder Schlossstraße wolle sich Eigentum schaffen, so Schneider. Die Barbershop-Betreiber, die Brüder Soleman Soleman und Basel Souleman, bestätigten ihre Baupläne am Dienstag gegenüber der Redaktion. Entstehen solle ein eingeschossiges Gebäude mit sieben Friseur-Arbeitsplätzen.