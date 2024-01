Rudolstadt. In Schwarza wurden die Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai nominiert - dabei setzt man vor allem auf bewährtes Personal

Der FDP-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt hat bei einem Treffen in Schwarza gleich zu Beginn des neuen Jahres die Weichen für die Kommunalwahlen am 26. Mai gestellt. Aufgestellt wurden die Listen der Liberalen für den Kreistag Saalfeld-Rudolstadt, die Stadträte in beiden großen Städten und die Gemeinderatswahl in Sitzendorf. Die Listen für Bad Blankenburg und Königsee werden zu einem späteren Zeitpunkt gewählt.