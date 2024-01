Saalfeld/Rudolstadt. In der kommenden Woche sind unter anderen das Schwarzatal und die Zufahrt zu Schloss Friedensburg in Leutenberg betroffen

Auch die eisige Kälte der vergangenen Tage hält das Entfernen von Schadholz aus den Thüringer Wäldern nicht auf. Wegen Baumfällarbeiten müssen auch Mitte Januar eine ganze Reihe von Straßen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ganz oder teilweise gesperrt werden. Das geht aus einer Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises hervor.

Bereits seit Freitag ist demnach die Landesstraße im Schwarzatal dicht. Hier sollen noch bis Dienstag, jeweils tagsüber zwischen 8 und 16 Uhr, im Abschnitt zwischen Ortsausgang Bad Blankenburg und Schweizer Haus Baumfällungen unter Vollsperrung der L 1112 erfolgen. Die Umleitung ist über die B 88, Unterköditz und L 1113 Allendorf nach Schwarzburg ausgewiesen.

Vollsperrung tagsüber auf der Saalfelder Höhe

Zur gleichen Tageszeit und aus dem selben Grund, aber voraussichtlich die gesamte Woche über ist die Kreisstraße 145 in Richtung Lositz und Jehmichen bis voraussichtlich 19. Januar voll gesperrt. Am Wochenende soll es keine Sperrung geben.

Kurzzeitige Vollsperrungen an der Ampel mit Wartezeiten von ca. zehn Minuten soll es bis Freitag zudem wegen Baumfällarbeiten an der Zufahrt zu Schloss Friedensburg in Leutenberg geben, wo sich ein Fachkrankenhaus für Dermatologie befindet.

Ampelregelung zwischen Lichtentanne und Lehesten

Halbseitig gesperrt ist ab Montag wegen Baumfällungen die L 1097 zwischen Bahnhof Lichtentanne und Lehesten. Hier geht die Straßenverkehrsbehörde davon aus, dass der Zustand bis Ende Januar andauert.

So sah der abgerutschte Hang im Schwarzatal zwischen dem Bahnübergang Sitzendorf und dem Abzweig nach Unterweißbach am Tag nach dem Felssturz aus. Hier sind Sicherungsarbeiten vorgesehen. © Martin Friedrich | Martin Friedrich

Verkehrsbehinderungen aus anderen Gründen gibt es nächste Woche weiterhin an der L 2654 in Rohrbach, wo die Ortsdurchfahrt für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wegen Brückenbau gesperrt ist, an der L 1050 zwischen Remda und Breitenheerda wegen Straßenbauarbeiten und an der L 1112 zwischen dem Bahnübergang Sitzendorf und dem Abzweig nach Unterweißbach, wo es Anfang Januar zum Abrutschen eines Hanges gekommen war.