Bad Blankenburg/Schwarzburg. Baumfällungen auf der L 1112 zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg sollen vom 12. bis 16. Februar stattfinden

Für ordentlich Aufregung hatte eine Meldung in der Zeitung gesorgt, wonach die Landesstraße 1112 im Schwarzatal wegen Baumfällungen tagsüber ab sofort gesperrt ist. Mehrere Bürger hatten daraufhin am Montag in der Kreisbehörde angerufen und sich über mangelnde Vorwarnzeit beklagt.

Tatsächlich sind die Arbeiten erst einen Monat später. Die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt, die wöchtentlich darüber informiert, hatte in ihren „Verkehrsbehinderungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Zeitraum vom Freitag, 12. Januar bis Freitag, 19. Januar 2024“ vorsorglich auf den Termin in vier Wochen hingewiesen. Unter „Vollsperrungen“ heißt es dort: „L 1112, Ortsausgang Bad Blankenburg bis Schweizer Haus

Vollsperrung vom 12.02. bis 16.02. immer tagsüber zwischen 8 und 16 Uhr wegen Baumfällarbeiten.

Umleitung über B 88 Unterköditz und L 1113 Allendorf nach Schwarzburg.“

Bis dahin ist die Landesstraße im Schwarzatal also passierbar. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.