Maik Kowalleck (Mitte) gemeinsam mit Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (beide CDU) zu Besuch an der Grundschule Gorndorf. Der Landtagsabgeordnete kritisiert die Kosten eines Kurzbesuchs von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch in der Kreisstadt. © Funkemedien | Guido Berg