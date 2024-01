Saalfeld/Rudolstadt. Fast die Hälfte des Betrages entfällt auf die Kreisstadt - Rudolstadt ist mit knapp zehn Millionen Euro ebenfalls gut dabei

Die kreisangehörigen Gemeinden im Kreis Saalfeld-Rudolstadt haben im Jahr 2024 in Summe ca. 34,5 Mio. EUR Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in ihren Haushaltsplänen veranschlagt. Diese Investitionssumme verteilt sich auf 18 Gemeinden. Sechs Gemeinden planen für das Jahr 2024 keine Investitionen, für zwei Gemeinden könne aufgrund der vorliegenden Daten keine Aussage getroffen werden, heißt es im Vorbericht zum Haushalt des Landkreises.

Von diesen 34,5 Mio. EUR entfallen ca. 14,7 Mio. EUR auf Investitionen der Stadt Saalfeld und ca. 9,7 Mio. EUR auf Investitionen der Stadt Rudolstadt. In der Gemeinde Kaulsdorf fallen im Jahr 2024 Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR an, in der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel in Höhe von ca. 2 Mio. EUR und in der Gemeinde Probstzella in Höhe von ca. 1 Mio. EUR.

Gebaut werden sollen von dem Geld u.a. eine neue Brücke über die Saale im Zuge des Saaleradweges in Kaulsdorf, ein neues Feuerwehrgerätehaus in Großkochberg und eine neue Turnhalle in Dittrichshütte. Vorgesehen sind auch die Sanierung der Villa Bergfried und von Abschnitten des Loquitzradweges.