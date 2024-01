Saalfeld. „Nicht vom Regen in die Traufe. Nicht hin zu Totalitarismus“: Pressemitteilung der Saalfelder Vereinsmitglieder nach emotionaler Diskussion.

Nach Bekanntwerden einer Tagung in einem Landhaus in Potsdam, auf der ein „Masterplan“ für die Deportation von Millionen in Deutschland lebender Menschen in einen „Musterstaat“ in Afrika besprochen wurde, hat der Verein „Bürger für Saalfeld“ eine Pressemitteilung herausgegeben. Überschrieben ist sie so: „Kein Bock auf Remigrationsfantasien!“