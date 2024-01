Saalfeld. Für Freitag haben mehrere Organisationen auf den Marktplatz eingeladen. Wer der Anmelder ist und wie viele Teilnehmer erwartet werden.

Anders als bei diversen Auto-Korsos, Kreuzungsblockaden und anderen Aktionen in den vergangenen Wochen müssen sich Verkehrsteilnehmer bei der Kundgebung unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt. Für Vielfalt, Zusammenhalt und Menschlichkeit“ am Freitagnachmittag in Saalfeld nicht auf Behinderungen einstellen.

Es handele sich um eine „Standkundgebung“, die für die Zeit von 15 bis 18 Uhr auf dem Saalfelder Marktplatz angemeldet wurde, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage. Erwartet werden zu der Veranstaltung, die offiziell 16 Uhr beginnt, etwa 300 Teilnehmer. Anmelder der Kundgebung, die unter anderem von Jusos, Grüner Jugend, Junger Union, Klubhaus Saalfeld e.V. sowie zahlreichen Einzelpersonen unterstützt wird, ist die Linksjugend Solid Saalfeld-Rudolstadt.

Man wolle ein klares Zeichen gegen die aktuelle Demokratiegefährdung setzen und hoffe auf die Teilnahme vieler Menschen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und darüber hinaus, hieß es in einem Aufruf.