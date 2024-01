Rudolstadt. Vor dem Jugendschöffengericht Rudolstadt ging es um Orlando, Miami, Las Vegas, San Francisco, Bali, die dominikanische Republik – und eine Traumwelt ohne Maß und Mitte.

Janosch* ist gerade 22 Jahre alt geworden, wirkt aber so jung, dass man ihn auch für minderjährig halten könnte. Um aufzuzählen, was ihm die Staatsanwaltschaft zur Last legt, war eine geschlagene Viertelstunde notwendig, denn es waren mehr als ein Dutzend Fälle.