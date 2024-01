Bad Blankenburg/Probstzella. Was nach der genetischen Untersuchung über den Angreifer bekannt ist und was bei einem zweiten Verdachtsfall im Landkreis herauskam

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Wölfe auch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt durchstreifen und hier ihren Appetit stillen. Jetzt aber gibt es erstmals eine amtliche Bestätigung für einen Wolfsriss in einem Nutztierbestand. „Im Rahmen der genetischen Untersuchung der Proben zu dem Fall vom 02. 11. 2023 bei Bad Blankenburg wurde die Einschätzung des Gutachters bestätigt, dass es sich um einen Wolfsriss handelte“, sagte Tom Wetzling, Pressesprecher im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung. Identifiziert worden sei ein Individuum mit der Bezeichnung „GW3586m“. „Besagter Wolf wurde erstmals im November 2022 in Sachsen-Anhalt nachgewiesen“, so Wetzing.