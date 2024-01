Rudolstadt. Im Gebietsverband Saalfeld-Rudolstadt der Partei tobt seit Monaten ein Kampf um die Kreistagsliste. Jetzt sind die Gerichte gefragt.

Aussitzen ist nicht. Nicht mit Karlheinz Frosch. Der 73-jährige Landtagsabgeordnete der Alternative für Deutschland (AfD) hat sich in einen Kampf gestürzt, den er eigentlich nur gewinnen kann. Am 12. Januar schon hat der Rudolstädter vor dem Landesschiedsgericht der AfD ein Parteiordnungsverfahren angestrebt gegen die „AfD Thüringen, v.d.d. Landesvorstand, d.v.d.d. Vorstandssprecher Björn Höcke und Stefan Möller“ sowie den „AfD KV Süd-Ost-Thüringen, v.d.d. Kreisvorstand, d.v.d.d. Vorstandssprecherin Brunhilde Nauer“. Weil die Frist, die Froschs Anwalt Christian Sitter für den Erlass einer „Einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand“ gesetzt hat, am Mittwoch verstrichen ist, wird der an sich parteiinterne Dauerstreit Frosch vs. Höcke nun ein Fall für ein ordentliches Gericht. Das Landgericht Gera habe den entsprechenden Antrag erhalten, bestätigte Karlheinz Frosch am Freitag.