Bad Blankenburg. Das Ensemble Cornamusa begeistert mit Pipe-Rock und Tanz.

Ein Whiskey muss jahrzehntelang reifen und gewinnt so an Charakter. So ist es auch mit großen Künstlern. Und so hat „Cornamusa: World of Pipe Rock and Irish Dance“ den Saal der Bad Blankenburger Stadthalle am Samstag erneut zum Toben gebracht.