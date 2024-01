Irish Dance Show zündet ein Feuerwerk zur Jubiläumstour in Bad Blankenburg. Und der Name der Show ist Programm: Elektrisierende und dynamische Rhythmen treiben die Tänzer zu immer perfekteren Ausdrucksformen, zu großer Lebendigkeit und Authentizität an. Auf ihrer 10-jährigen Jubiläumstour sprengt Cornamusa die Ketten des Standards, ohne die Wurzeln der Tradition zu verlieren. © Roberto Burian | Roberto Burian