Saalfeld/Schleiz. Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis sind bei Abfallwirtschaft, Nahverkehr und Stausee eng miteinander verbunden. So erfolgte die Gratulation am Wahlabend an den neuen Landrat im SOK.

Mit Freude und Erleichterung hat Marko Wolfram (SPD), seit fast zehn Jahren Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, am Sonntagabend das Ergebnis der Stichwahl im benachbarten Saale-Orla-Kreis (SOK) zur Kenntnis genommen, bei der sich Christian Herrgott (CDU) knapp gegen AfD-Kandidat Uwe Thrum durchsetzte. „Ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist“, sagte der 50-jährige Probstzellaer dieser Redaktion.