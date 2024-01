Bad Blankenburg. Auch Menschen aus dem Landkreis beteiligen sich an der Aktion zugunsten des Kinderhospiz‘ Tambach-Dietharz.

„Stark für todkranke Kinder“ - diese Zeile steht in Großbuchstaben auf den Flyern eines fünfköpfigen Teams, das es sich auf die Fahne geschrieben hat, Gutes zu tun. Zwei davon sind Catharina Muth und Michael Senz aus Bad Blankenburg, die bereits länger dabei sind und einer besonderen Leidenschaft nachzugehen: Sie sammeln Kronkorken und Blechdeckel. Wofür? „Man kann damit todkranken Kindern helfen“, erklärt Michael Senz, der Kopf der Aktion.

Wenn der Schrottpreis, den es für die kleinen Blechteile gibt, stimmt, gehen die Lieferungen raus und das Geld kommt rein - Geld, das dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zugutekommt. Momentan liege der Preis bei 132 Euro pro Tonne. Michael Senz weiß: Da geht noch was. Die Preise schwanken immer, „vor Corona waren es um die 190 Euro, vor einiger Zeit waren sie hingegen im Keller, da gab es 60 bis 80 Euro pro Tonne.“ An den Tagen wird lieber noch etwas länger gespart und gewartet, bis es sich wieder lohnt.

„Alle aus dem Freundeskreis haben mitgemacht“

Entstanden ist die Idee vor etwas mehr als fünf Jahren. „Wer kriegt schneller einen 5-Liter-Eimer mit Kronkorken gefüllt“, sagt Senz. Damit begann alles. „Alle aus dem Freundeskreis haben mitgemacht, doch was kann man daraus machen? Da kamen wir auf die Idee, damit das Kinderhospiz zu unterstützen.“ Eine Herzensangelegenheit. „Krebs ist eine scheiß Krankheit, die keiner will. Gerade auch Kinder haben so etwas nicht verdient“, sagt Senz, dessen Vater im vergangenen Jahr an Krebs verstarb.

Beide haben ihre Erfahrungen mit dieser Krankheit. Catharina Muth, die im Projekt für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuständig ist, war schon immer sozial engagiert, wie sie erzählt. Auch nimmt sie jedes Jahr an der Wunschbaum-Aktion teil, um anderen Menschen zu helfen. „Wir möchten den Kindern des Hospizes einfach etwas Gutes tun.“ Deswegen wird gesammelt und andere werden zum Sammeln ermutigt. Egal, ob Blechverschlüsse von Glasflaschen, Deckel von Konservengläsern oder der klassische Kronkorken von der Bierflasche: Alles kann abgegeben werden.

Mehrere Vereine und Einrichtungen engagieren sich bereits

Viele Vereine haben sich der Aktion bereits angeschlossen und sammeln mit. Nicht selten finden sich Sponsoren, die an der ein oder anderen Stelle noch aufrunden. Unterstützer sind jederzeit willkommen. Inzwischen beteiligen sich auch etliche Discounter, die kleinere Sammler anbieten. Abgabestellen im Landkreis gibt es außerdem im Marktkauf in Saalfeld, bei Papier Grosse in Bad Blankenburg und Saalfeld und König Baustoffe sowie am Windorf 9 in Bad Blankenburg. Thüringenweit ist auch jeder des fünfköpfigen Teams für eine andere Region zuständig und als Ansprechpartner da.

„Wer mehr über uns erfahren möchte, kann auf unserer Facebook-Seite nachlesen und seit Kurzem sind wir auch bei Instagram“, sagt Senz. Ab dieser Woche wollen sie sich auf Tiktok präsentieren, um ihre Reichweite zu erweitern.

„Fünf bis sechs Mal im Jahr fahr‘ ich auch Sammelrunden, da können sich Sammler gern bei mir melden und ich schaue, dass ich eine Tour passend zusammenstellen kann“, erklärt Michael Senz. Sogar über Ebay ruft das Team auf, Kronkorken zu sammeln und zu spenden: „Für das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz sammeln wir Kronkorken und saubere Metalldeckel von Schraubgläsern. Es werden auch größere Mengen angenommen. Die Aktion läuft zeitlich unbegrenzt“, heißt es dort.

Wer direkt mit den Organisatoren Kontakt aufnehmen möchte, kann das auch telefonisch tun. Michael Senz ist erreichbar unter Telefon 0152/04936565.