Gera/Uhlstädt. Was die Richter der 3. Zivilkammer des Landgerichts in der Einstweiligen Verfügung entschieden haben und was das für die Partei bedeutet

Vor einem Scherbenhaufen sieht sich die AfD Saalfeld-Rudolstadt mit ihrem Bemühen, die Ergebnisse der im vorigen Oktober erfolgten Nominierung der Kandidaten für den Kreistag Saalfeld-Rudolstadt zu wiederholen. Am Dienstag schon hat die 3. Zivilkammer des Landgerichts Gera eine „Einstweilige Verfügung“ erlassen, in der dem AfD Kreisverband Süd-Ost-Thüringen untersagt wird, „die für den 04. Februar 2024 terminierte Wiederholungswahl der Kreistagskandidaten abzuhalten“. Bei Zuwiderhandlung gegen die Untersagungsverfügung droht der Partei ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro.