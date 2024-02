Bad Blankenburg. Unbekannte zapfen Benzin und Diesel im Wert von fast 240 Euro unf flüchten mit einem roten Pkw - die Ermittlungen laufen

Einen Schaden von fast 240 Euro durch Tankbetrüger erlitt am Mittwochabend eine Tankstelle Am Anger in Bad Blankenburg. Das teilte die Polizei in Saalfeld am Donnerstagmorgen mit.

Den Angaben zufolge zapften unbekannte Täter gegen 19.30 Uhr verschiedene Sorten Benzin und Diesel und verließen die Tankstelle anschließend, ohne zu bezahlen, mit einem roten Pkw in unbekannte Richtung. „Wir gehen davon aus, dass die Kennzeichen der Limousine gefälscht waren“, sagte Polizeisprecherin Stefanie Kurrat.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird dazu auch die Videoaufzeichnungen der Tankstelle prüfen.