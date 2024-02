Schwarzatal. Auch mit der Erhöhung liegt der Anteil der Eltern an den kommunalen Gesamtkosten deutlich unter der von der Rechnungsprüfung angemahnten Schwelle

Die Landgemeinde Stadt Schwarzatal wird in allen drei Kindergärten die Elternbeiträge zum 1. März 2024 erhöhen. Im Einzelnen geht es dabei um den Kindergarten in der Ortschaft Oberweißbach (Arbeiterwohlfahrt Saalfeld) sowie die Einrichtungen in den Ortschaften Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach (beide DRK Saalfeld-Rudolstadt). Sie werden, wie bereits in mehreren anderen Mitgliedsorten der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal auf einen Monatsbeitrag zwischen 195 und 215 Euro pro Monat festgelegt. Auch die Systematik der Beschlussbegründung ähnelt sich, auch wenn die konkreten Beträge je Kommune anders aussehen.