Saalfeld-Wickersdorf. Ein fröhlicher Probenabend im Vereinshaus-Keller mit etwas Schaumwein und vielen schönen Erinnerungen.

Im Wickersdorfer Vereinshaus brennt noch Licht. Zu hören sind bekannte Akkorde … Ist das nicht ...? Aber klar, was da rhythmisch rüberweht ist das gute alte „Stand by me“ der Rhythm-&-Blues-Legende Ben E. King. Noch ein paar Schritte näher... Es ist live! ... Dann der Blick durchs Kellerfenster, es gibt die Sicht frei auf einen gelebten Traum, den Traum von der eigenen Band. Es ist ein alter Traum, in den 1960er und 1970er Jahren ausgelöst durch legendäre Bands wie die Beatles und die Stones. Wer damals nicht in einer eigenen Band spielen wollte, war nicht von dieser Welt.