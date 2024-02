Saalfeld.

Die gute Nachricht: Die Stadt Saalfeld wird auch 2024 einen ausgeglichenen Haushalt haben. Er ist mit 81,5 Millionen Euro, so er auf einer Sondersitzung des Stadtrates am 22. Februar beschlossen wird, der höchste in der Saalfelder Geschichte. Im Vorjahr 2023 betrug der Stadthaushalt eine Million Euro weniger.