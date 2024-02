Saalfeld/Rudolstadt. Der Autor über einen Vorfall in Kirchhasel, Werbepausen im Privatfernsehen und das Ende von leben und leben lassen

Endlos scheint die Zeit am Anfang des Lebens, wie festgetackert das Jahr, in dem man endlich 14 werden möchte. Dann 18, erwachsen, tun und lassen können, was man will! Lieben und Leben nach Herzenslust, Schaffen und Anschaffen, was uns in Knechtschaft führt. Es dauert ein bisschen, bis man begreift, was das Wichtigste im Leben ist: Zeit, die wir mit den Menschen verbringen, die uns lieb und teuer sind.