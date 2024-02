Saalfeld. Kokain und Heroin erwerbbar: LPI-Inspektionschef Andreas Barnikol informiert den Stadtrat. Bürgermeister: „Saalfeld ist sicher.“

40 Prozent der Straftaten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt werden in der Kreisstadt Saalfeld verübt. Darüber informierte der Leiter des Inspektionsdienstes der Landespolizei-Inspektion (LPI) Saalfeld, Andreas Barnikol, in dieser Woche den Saalfelder Stadtrat. In Saalfeld herrsche deshalb nicht „Sodom und Gomorrha“, versicherte der leitende Polizist. Barnikol berichtete auf Wunsch des Stadtrates über die polizeiliche Lage und bezog sich dabei auf die Zahlen des Jahres 2022. Die Statistik für das Jahr 2023 werde erst im März veröffentlicht.