Lehesten. Mit diesem und anderen Problemen befasste sich der Stadtrat von Lehesten auf seiner Sitzung

Recht überschaubar war die Tagesordnung zur Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag, zu der ins Rathaus eingeladen wurde. Gleich zu Beginn kamen noch zwei Beschlussvorlagen auf den Tisch, die auch in die Tagesordnung aufgenommen wurden. Dabei monierte der Stadtrat René Steinbach (Freie Wähler) die Verfahrensweise und mahnt die Einhaltung der Geschäftsordnung an.