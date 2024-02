Saalfeld/Rudolstadt. Obwohl das Landgericht Gera die Wiederholungswahl der Kreistagskandidaten verboten hat, lädt der Kreisverband zur Versammlung ein - ein riskantes Spiel mit dem Feuer

Sonntag, der 4. Februar 2024, könnte zu einem historischen Datum in der Geschichte der AfD Saalfeld-Rudolstadt - und vielleicht auch darüber hinaus - werden. An diesem Tag werden im Gasthaus „Zum Goldenen Roß“ in Uhlstädt die Direktkandidaten in zwei Wahlkreisen der in Umfragen führenden Partei für die Wahl des Thüringer Landtags am 1. September nominiert.